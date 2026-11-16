مخلّفات في البر

رصد مرتادون لمناطق في البر انتشار مخلفات الرحلات والتخييم، التي يتركها زوار خلفهم من دون مراعاة لنظافة المكان أو الحفاظ على البيئة، في سلوك يؤثر سلباً في الطبيعة، معربين عن استغرابهم من هذه التصرفات غير المسؤولة، خصوصاً مع توافر الوعي بأهمية المحافظة على نظافة المناطق البرية، باعتبارها متنفساً للعائلات ومحبي الرحلات خلال فصل الشتاء، وطالبوا مرتادي البر بالالتزام بالسلوك الحضاري، وجمع مخلفاتهم قبل مغادرة المكان، واقترحوا تكثيف الرقابة والتوعية، وتطبيق المخالفات بحق غير الملتزمين.