ازدحام

قال سكان في منطقة براشي بالشارقة القريبة من شارع الإمارات، إن المنطقة لها مدخلين؛ أحدهما من شارع الذيد، والآخر من نفق طريق خورفكان، وهذا تم إغلاقه بسبب أعمال توسعة النفق، لافتين إلى أنهم يعانون ازدحاماً يومياً لدخول المنطقة، مطالبين بالنظر في الأمر وإيجاد حلول بديلة لسكان المنطقة لحين الانتهاء من أعمال التوسعة والصيانة على الطريق.

شاطئ

ألغت إحدى الشركات العقارية في أبوظبي، المسؤولة عن تطوير جزيرة الحديريات، الشاطئ الخاص بالسيدات نهائياً، رغم مطالبات كثيرة بتغطيته وتوفيره بسعر معقول، إذ إن أسعار بقية الشواطئ المخصصة للسيدات في أبوظبي تبدأ من 160 درهماً.

استراحات

اقترح قراء إنشاء استراحات مكيفة للعاملين في محطات التزود بالوقود، أسوة باستراحات العاملين في مجال توصيل الطلبات، وطالبوا مسؤولي المحطات بسرعة النظر في الأمر خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وقرب حلول فصل الصيف.

عطور

طالب متسوقون الجهات المعنية بضرورة تشديد الرقابة على محال بيع العطور، إذ إن بعضها يسبب حساسية لدى الكبار والصغار، نتيجة وجود مواد مهيجة وغير صحية فيها.

إنارة

قال سكان بمنطقة الزاهية في عجمان، إن مدخل الزاهية من طريق E311 الشيخ محمد بن زايد (مخرج 86) بعد أبراج الإمارات يعاني عدم وجود إنارة فيه، مشيرين إلى أن السائقين من كبار السن يعانون القيادة عليه ليلاً، مطالبين الجهات المعنية بإنارة مدخل المنطقة والطرق الرئيسة فيها.