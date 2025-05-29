ازدحام

تنتشر في الشوارع الجانبية لأبوظبي ظاهرة ركوب الصبية دراجات نارية صغيرة وسكوترات ومن ورائهم إخوتهم الصغار، ما يعرّض حياتهم للخطر، خصوصاً أمام السيارات ليلاً، حيث الإضاءة خافتة في تلك الشوارع.

مواقف

شكا سكان بمنطقة «النعيمية 2» في عجمان، وتحديداً في شارع الملك فيصل، صعوبة إيجاد مواقف للسيارات جراء قيام أشخاص بترك مركباتهم في هذه المواقف فترات طويلة، من دون إزالتها من قبل الجهات المختصة، مطالبين بالنظر في هذا الأمر.

مستشفى

شكا مراجعون لمستشفى راشد في دبي قلة توافر المواقف المجانية قرب مداخل المستشفى، لمصلحة خدمة المواقف المدفوعة (فاليه)، ما يلزمهم بصف سياراتهم في مواقف بعيدة عن المستشفى، ويكبدهم عناء السير لمسافة طويلة تحت أشعة الشمس، مطالبين بضرورة توفير مواقف مجانية كافية في المحيط القريب لمداخل المستشفى.

«أكتيف»

نوه ذوو طلبة بمبادرة «أكتيف هب» المجتمعية، التي توفر ممارسة الرياضة لكل أفراد الأسرة في المدارس والمراكز الرياضية مجاناً، خلال الفترة المسائية من الرابعة بعد الظهر حتى الثامنة مساء.

ساحات

يعاني سكان في منطقة «المجاز 3» في الشارقة عدم توافر مواقف عامة كافية للسكان، خصوصاً بعد المغرب، بسبب إغلاق كل الساحات الترابية القريبة، وتالياً أصبح البعض يعاني للعثور على موقف شاغر، وآخرون يضطرون إلى الوقوف في أماكن بعيدة عن سكناهم، لذا يقترحون تخصيص مواقف عامة خاصة بالسكان فقط على غرار البنايات السكنية في إمارات أخرى.