رئيس الدولة وخالد بن سلمان يبحثان التطورات الإقليمية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة.

ونقل سمو وزير الدفاع، في بداية اللقاء، إلى صاحب السمو رئيس الدولة تحيات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، فيما حمَّله سموه نقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

وتطرق اللقاء إلى العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك وتطويره بما يحقق مصالحهما المشتركة، ويعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين.

كما جرى استعراض التطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، وتحقيق السلام الدائم في المنطقة.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.