منصور بن زايد يلتقي خالد بن سلمان

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، أخاه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وبحث سموهما، خلال اللقاء، العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والحرص المشترك على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويعود بالخير على شعبيهما الشقيقين.

كما تناول اللقاء عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدَين أهمية العمل على تعزيز التعاون، بما يسهم في دعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين.

حضر اللقاء الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، ورئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، علي سعيد النيادي، والأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، الدكتور ناصر حميد النعيمي، وعدد من كبار المسؤولين.

فيما حضره من الجانب السعودي مستشار سمو وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات، هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان قد استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدى وصوله إلى مطار البطين في أبوظبي.