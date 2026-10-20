رئيس الدولة والرئيس الفرنسي يزوران مجمع توازن الصناعي في أبوظبي

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، اليوم، مجمع توازن الصناعي في أبوظبي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إلى الدولة.

وشملت الجولة كلاً من : شركات أداسي (ADASI)، و إي بي آي (EPI)، وهالكن (HALCON)، وباورتك (POWERTCH) التابعة لمجموعة إيدج.

واطلع صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الفرنسي، خلال الجولة، على منتجات عدد من منشآت التصنيع المتطورة التي يضمها المجمع، وما يوفره من بنية تحتية ومنظومة صناعية متكاملة لدعم الصناعات الدفاعية وصناعة الطيران وغيرها من الصناعات الإستراتيجية، إلى جانب التعاون مع الشركات المحلية والإقليمية والعالمية وتمكينها من تطوير وتوسيع عملياتها.

رافق سموه خلال الجولة، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة.