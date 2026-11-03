رئيس الدولة ورئيس حكومة بافاريا يبحثان تعزيز علاقات التعاون

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رئيس حكومة ولاية بافاريا في جمهورية ألمانيا الاتحادية، الدكتور ماركوس زودر، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وبافاريا، خصوصاً في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة والطاقة المتجددة، والابتكار والصناعة، وغيرها من المجالات الحيوية التي تشكل أولويات تنموية وتلبي متطلبات المستقبل، مؤكدَين حرصهما على مواصلة الارتقاء بعلاقات الجانبين إلى آفاق أوسع من التعاون البناء.

وتطرّق اللقاء إلى زيارة صاحب السمو رئيس الدولة، إلى ألمانيا، أخيراً، وما أسفرت عنه من نتائج إيجابية مثمرة، في إطار مسار تطوير شراكات الجانبين لما فيه النماء والازدهار للجميع، وضمن رؤية دولة الإمارات الطموحة في بناء شراكات تنموية واقتصادية ممتدة، تسهم في دعم صناعات المستقبل واستكشاف آفاق جديدة للتعاون المشترك ونقل الخبرات.

كما تناول اللقاء مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري، حيث أكد الجانبان أهمية المؤتمر في دفع العمل الجماعي المشترك لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة تحديات المياه، وضمان الأمن المائي المستدام الذي يتعلق بشكل رئيس بتحقيق التنمية في العالم.

حضر اللقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين، كما حضره الوفد المرافق لرئيس حكومة بافاريا.