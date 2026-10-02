قرقاش: شجاعة طيار "فلاي دبي" أحبطت كارثة محتملة

قال المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "يستحق الطيار الهندي في "فلاي دبي" سميت ماتشهار كل التقدير، فقد جسّد في مواجهة عمل إرهابي خطير وكارثة محتملة معنى الشجاعة والمسؤولية".

وأضاف: "مهنيته وحسّه الأخلاقي في أحلك الظروف يجعلان منه بطلاً حقيقياً".

‏وتابع قرقاش قائلا: "بعيدا عن الاختزال السهل لما جرى أو تبني وترويج نظريات المؤامرة، تبقى اليقظة والتحوط ضرورة في مواجهة مخاطر التطرف والإرهاب".