أكد أن اليقظة والتحوط ضرورة في مواجهة مخاطر التطرف والإرهاب
قرقاش: شجاعة طيار "فلاي دبي" أحبطت كارثة محتملة
قال المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "يستحق الطيار الهندي في "فلاي دبي" سميت ماتشهار كل التقدير، فقد جسّد في مواجهة عمل إرهابي خطير وكارثة محتملة معنى الشجاعة والمسؤولية".
وأضاف: "مهنيته وحسّه الأخلاقي في أحلك الظروف يجعلان منه بطلاً حقيقياً".
وتابع قرقاش قائلا: "بعيدا عن الاختزال السهل لما جرى أو تبني وترويج نظريات المؤامرة، تبقى اليقظة والتحوط ضرورة في مواجهة مخاطر التطرف والإرهاب".
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