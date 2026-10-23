محمد بن راشد يبعث رسالة خطية إلى رئيس وزراء جورجيا

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، رسالة خطية إلى إيراكلي كوباخيدزه، رئيس وزراء جورجيا الصديقة، تتضمن دعوته لحضور حفل الافتتاح والمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026 في أبوظبي.

وتسلّم إيراكلي كوباخيدزه، رئيس وزراء جورجيا الصديقة، الرسالة خلال استقباله أحمد النعيمي، سفير دولة الإمارات لدى جورجيا.