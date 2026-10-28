محمد بن راشد: ستبقى الأجيال تعرفك يا أبي زايد.. وكل ركن في الإمارات يذكّرك

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الاحتفاء بيوم المؤسس في السابع من يناير كل عام هو احتفاء بوحدة دولة الإمارات واتحادها وبباني نهضتها.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "الاحتفاء بيوم المؤسس في السابع من يناير كل عام هو احتفاء بوحدتنا واتحادنا.. واحتفاء بباني النهضة وملهم الأجيال، طيب الله ثراه".

وتابع سموه قائلا: "ستبقى الأجيال تعرفك يا أبي زايد.. سيبقى كل ركن في الإمارات يذكرك.. وسيبقى الأبناء والأحفاد يعيشون أثرك.. ويسكنون وطنك.. ويفكرون بعقليتك.. ويحبون الناس بقلبك ورحمتك.. رحم الله زايد.. وأسكنه فسيح جناته".