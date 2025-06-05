نصائح مهمة عند شراء الأضحية

المصدر:
  • أحمد الشربيني - دبي
التاريخ:

حدد مختصان في توريد الاضاحي عدد من النصائح المهمة عند شراء الأضاحي للحصول على أضحية بسعر وجودة مناسبة.

وتشمل أبرزها ما يلي:

-المقارنة بين الأسعار
-التفاوض عند الشراء
-الفحص الجيد للأضحية
- محاولة تجنب الشراء وقت الازدحام
-تجنب الأضحية المصابة بإفرازات في الفم والانف
-يفضل شراء ذات الصوف النظيف واللامع
- افحص العينين للتأكد من عدم وجود احمرار
-تجنب شراء المصابة بجروح والتهابات
-نشاط الاضحية ورفع الرأس مؤشر لسلامتها
-تجنب المصابة بانتفاخ غير طبيعي

تويتر