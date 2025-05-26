«باركن» تُطلق مواقف عامة جديدة في منطقة مردف وفقاً للتعرفة المرنة

أعلنت شركة باركن ش.م.ع (باركن)، وهي أكبر مزودٍ لمواقف المركبات العامة المدفوعة في إمارة دبي، عن توسيع محفظتها من مواقف المركبات العامة وذلك بإطلاق مجموعة مواقف عامة جديدة في منطقة مردف، والتي ستدخل حيز التنفيذ بدءاً من اليوم الاثنين 26 مايو 2025.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام الشركة بتعزيز سهولة الوصول، وتحسين توافر مواقف المركبات، ودعم انسيابية الحركة المرورية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وضمن هذا الطرح، ستُطبق تعرفة مواقف المركبات العامة على المناطق المُحدثة في مردف حسب التالي:

• المنطقة 251 C مواقف المركبات على جانب الطريق

• المنطقة 251 D مواقف المركبات في الساحات

تقع هذه المناطق ضمن مواقع تجارية في منطقة مردف وهي ذات نسبة إشغال عالية جداً وطلب مستمر على مدار اليوم.

تفاصيل التعرفة

ستُطبق رسوم مواقف المركبات من الاثنين إلى السبت، من 8:00 صباحاً حتى 10:00 مساءً. أما أيام الأحد والعطلات الرسمية، فستكون المواقف مجانية.

وسيُحدد هيكل التعرفة بناءً على نوع الموقف (على جانب الطريق أو في الساحات)، ومدة التوقف، وما إذا كانت الخدمة خلال ساعات الذروة أو خارجها.

وأوضحت باركن أنه وفقاً للتعرفة ستكون المنطقة 251 C- المواقف الجانبية ب 4 دراهم (وقت الذروة) و2 درهم (خارج أوقات الذروة) للساعة الأولى،

و8 درهم / 5 درهم في الساعة الثانية، و12 درهم / 8 دراهم في الساعة الثالثة، و16 درهم / 11 درهم للساعة الرابعة.

أما المنطقة D 251 -مواقف الساحات، فتبلغ رسومها 4 دراهم (وقت الذروة) و2 درهم (خارج أوقات الذروة)، و8 درهم / 4 درهم في الساعة الثانية، و12 درهم / 5 دراهم في الساعة الثالثة، و16 درهم / 7 درهم للساعة الرابعة، فيما تظل تعرفة المبيت 24 ساعة بقيمة 20 درهم ثابتة.

وتتوفر مواقف المركبات العامة على أساس يومي فقط في المنطقة D 251 في مواقف الساحات.

وتُجسد هذه المبادرة التزام "باركن" الراسخ بتطبيق سياسة تعرفة المرنة لمواقف المركبات، وتأتي استجابةً للطلب المتزايد على إدارة أكثر فعالية لإشغال المواقف. وتساهم هذه الإجراءات في الحفاظ على معدل تدوير أمثل للمواقف في المناطق الحيوية، وتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في إدارة التنقل الحضري.

وسيتم تمييز هذه المناطق بوضوح من خلال لوحات إرشادية مخصصة وتفاصيل التعرفة المعروضة على أجهزة الدفع الخاصة بالمواقف. كما ستتوفر معلومات حول هذه المواقف على موقع باركن الإلكتروني، والتطبيق الذكي، وقنوات التواصل الاجتماعي.