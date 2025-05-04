تفرغ الكاميرات وتجري التحريات.. شرطة دبي تحقق في أحداث مباراة الوصل وشباب الأهلي

بدأت شرطة دبي تحقيقاً في أحداث الشغب التي حدثت مساء أمس عقب مباراة كرة القدم بين ناديي الوصل وشباب الاهلي في ملعب الفريق الأول ضمن فعاليات دوري أدنوك للمحترفين.

وقال مصدر أمني لـ"لإمارات اليوم" إن الإدارة المختصة بشرطة دبي بدأت تحرياتها في الواقعة فور انتهاء المباراة، ويجري تفريغ كاميرات المراقبة لتحديد هويات المتورطين في أي شغب أو تجاوزات، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.

وتداول مستخدمو وسائل تواصل اجتماعي مقاطع فيديو تظهر تراشقاً بين عدد من جماهير الفريقين بعد انتهاء المباراة، وسط محاولة من رجال الأمن للسيطرة على الموقف، كما أظهرت بعض التصرفات المرفوضة من قبل مشجعين كانوا يجلسون في المدرجات حيال أحد اللاعبين والمنظمين.

وأكد المصدر أن شرطة دبي لديها جاهزية تامة لتأمين جميع الفعاليات الرياضية، التي تشمل مباراة كرة القدم، وتولي اهتماماً كبيراً بالمناسبات الجماهيرية مثل مباراة أمس، لافتاً إلى أن بعض التجاوزات تحدث من جانب قلة من المشجعين، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، في ظل الحرص على التعامل بحزم مع أي إخلال بأمن الملاعب

وشهدت المباراة أمس الخسارة الأولى لفريق شباب الأهلي لكرة القدم خلال هذا الموسم وتأجيل حسم لقب الدوري، إذ تمكن فريق الوصل من الفوز بهدفين لهدف واحد، وسط حالة من الإثارة في المدرجات تصاعدت حدتها بعد انتهاء المرة وشهدت بعض التجاوزات من جانب قلة من الجماهير.

يذكر أن شرطة دبي تصدت أخيراً لحالة شغب قام بها اثنان من المشجعين استخدما إشارات "الاستغاثة الحمراء “الشمولي، أثناء تواجدهما في إحدى مباريات كرة القدم، ما شكل خطورة كبيرة وتهديداً للمتواجدين في محيط المنشاة الرياضية.

وشددت القيادة العامة لشرطة دبي، على الجماهير ضرورة الالتزام بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، مُحذرة من استخدام أي مواد خطرة أو ألعاب نارية أو مواد ذات اشتعال في الملاعب، لما تشكله من خطر على حياة الجماهير واللاعبين والإداريين، وكافة المتواجدين في محيط المنشآت الرياضية.

وأكدت أنها ستردع كل من يخرج عن القانون، حرصاً على سلامة وأمن الملاعب، لافتاً إلى أن فرق العمل تبذل قصارى جهدها لتأمين الملاعب والجمهور من الداخل والخارج، بالإضافة إلى تأمين المركبات، وتوفير جميع الخدمات المطلوبة قبل وأثناء سير المباريات وعقب انتهائها.

وطالبت المُشجعين التحلي بالروح الرياضية والالتزام بالقانون أثناء التشجيع، بما يعكس الصورة المُشرقة لدولة الإمارات والمستوى الرفيع الذي وصلت إليه في تنظيم الأحداث الرياضية.