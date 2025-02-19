19.95 مليار درهم إجمالي صفقات "آيدكس ونافدكس 2025" خلال 3 أيام

أعلن مجلس التوازن - الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع والجهات الأمنية، عن إبرام 10 صفقات بقيمة إجمالية بلغت 10.18 مليار درهم مع شركات محلية ودولية، خلال أعمال اليوم الثالث من معرضي “آيدكس ونافدكس 2025، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الصفقات المبرمة خلال ثلاثة أيام من المعرضين إلى 28 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 19.95 مليار درهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد بحضور ماجد أحمد الجابري، ومحمد سيف الزعابي، ومهرة بلال الظاهري المتحدثين الرسميين لمجلس التوازن، للإعلان عن صفقات مجلس التوازن لصالح وزارة الدفاع في معرضي "آيدكس ونافدكس2025”.

وأوضحت مهرة بلال الظاهري، أن إجمالي الصفقات المحلية لليوم الثالث من معرضي "آيدكس ونافدكس" في نسخة هذا العام بلغت 7 صفقات بقيمة 9.66 مليار درهم، وشملت التعاقد مع "مجموعة ايدج"، لتطوير منظومة الإسناد الفني للقوات البحرية بقيمة 1.92 مليار درهم، والتعاقد لتوريد قنابل MKs (المرحلة الثانية) بقيمة 4.36 مليار درهم، كما تم التعاقد مع "ايدج" لشراء أنظمة مقاومة التشويش بقيمة 227 مليون درهم، والتعاقد لشراء الآليات المسيرة TRACKED RCV بقيمة 288 مليون درهم.

وشملت الصفقات المحلية التعاقد مع شركة "ترست" لشراء البدل الواقية من عوامل CBRN بقيمة 121.3 مليون درهم، والتعاقد مع شركة "إنترناشيونال جولدن جروب" لشراء نظام E-LORAN بقيمة 382 مليون درهم، وتضمنت الصفقة المحلية السابعة، التعاقد مع شركة " سي إل إس أوتومتيف تكنولوجيز" لشراء آلية "وحش" المدرعة IFV بقيمة 2.36مليار درهم.

من جهته قال محمد سيف الزعابي، بلغ إجمالي الصفقات الدولية لليوم الثالث من معرضي “أيدكس ونافدكس2025” ، 3 صفقات بقيمة 523 مليون درهم، تضمنت التعاقد مع شركة "يوروتراديا إنترناشيونال الفرنسية" لتوريد قطع غيار دبابة "اللوكليرك" بقيمة 24 مليون درهم، والتعاقد مع "مجموعة نافال جروب" الفرنسية لتوفير خدمات المعاونة الفنية والإسناد اللوجستي المتكامل ILS لزوارق الكورفيت بقيمة 472 مليون درهم، كما تم التعاقد مع شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية لتقديم خدمات المعاونة الفنية بقيمة 26.77 مليون درهم.