شخبوط بن نهيان يشارك في القمة الثامنة والثلاثين للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا

حضر الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، القمة الثامنة والثلاثين للاتحاد الأفريقي المنعقدة في أديس أبابا - إثيوبيا، والتي جمعت، رؤساء الدول الأفريقية والمسؤولين الحكوميين والشركاء الدوليين لمناقشة القضايا الرئيسية التي تؤثر على القارة الأفريقية.

وخلال الاجتماعات رفيعة المستوى، التقى الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان بالقادة الأفارقة ومسؤولي الاتحاد الأفريقي، لاستكشاف فرص التعاون الأعمق بين الإمارات العربية المتحدة والقارة الأفريقية.

وتعكس مشاركته جهود دولة الإمارات المستمرة للمساهمة في تقدم أفريقيا واستقرارها وازدهارها من خلال مبادرات المشاركة الدبلوماسية والتنمية الاقتصادية.

وتؤكد مشاركة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان التزام دولة الإمارات بتعزيز شراكاتها مع الدول الأفريقية ودعم مبادرات الاتحاد الأفريقي من أجل التنمية والتعاون الدولي.

وتضمن جدول أعمال القمة مناقشات حول التكامل الاقتصادي والسلام والأمن ودور الشركاء الدوليين في التنمية المستدامة في أفريقيا.