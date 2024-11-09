حوادث «الانحراف المفاجئ» لمركبات تثير جدلاً.. وتطبيقات «تحديد الموقع» أبرز المتهمين

أثارت حوادث مرورية وقعت على الطرق، بسبب «الانحراف المفاجئ» لمركبات، جدلاً بين سائقين حول أسبابها، إذ حمّل بعضهم تطبيقات تحديد الموقع مسؤولية إرباك السائقين المتسببين في الحوادث أثناء استخدامهم لها، فيما عزا آخرون السبب إلى إهمال وتهور السائق نفسه الذي رفض تفويت المخرج وتسبب في تلك الحوادث.

وأظهرت مقاطع فيديو لحوادث حقيقية، بثتها شرطة أبوظبي، أخيراً، بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة «لكم التعليق» وحملة «درب السلامة2»، قيام سائقين بالانحراف المفاجئ بمركباتهم، من اليسار إلى اليمين في اللحظات الأخيرة، من أجل إدراك مخرج الطريق، ما تتسبب في وقوع حوادث تصادم بين مركبات عدة.

وقال سائقون لـ«الإمارات اليوم»، إن اعتماد قائدي المركبات على تطبيقات تحديد الموقع، أثناء القيادة، قد يتسبب في حوادث الانحراف المفاجئ، إذ يحدث أن يطلب التطبيق من السائق التوجه إلى المخرج، في الوقت الذي اقتربت المركبة منه، ولا توجد مسافة كافية، إلا أن خوف بعض السائقين من تفويت المخرج، يدفعهم إلى المغامرة والانحراف المفاجئ من دون انتباه للمركبات القادمة.

ويلجأ أمجد سعد كثيراً، حسب قوله، إلى تطبيقات تحديد الموقع، قبل توجهه إلى الأماكن التي لا يعرفها، لكنه يتفاجأ في تأخر التطبيق في إشعاره فيضطر إلى الانحراف عند مفترق الطرق، الأمر الذي يسبب إرباكاً له وللآخرين، مؤكداً أهمية الحيطة والحذر أثناء استخدام هذه التطبيقات. واتفق معه محمد حسن، بالقول إن الإرباك قد تسببه تطبيقات تحديد الموقع، عند مفترق الطرق أو التقاطعات، إذ يعتمد السائق في القيادة على ما يخبره به التطبيق، وقد يفقد السائق التركيز لحركة المركبات من جانبه، وينحرف بشكل مفاجئ، لإدراك مخرج أو الانعطاف المفاجئ إلى اليمين، ما يتسبب في حوادث مرورية.

ورأى سائقون آخرون أن المسؤولية الرئيسة تقع على المتسببين في تلك الحوادث، إذ يصرّون على الانحراف المفاجئ بمركباتهم، لإدراك مخارج الطرق، أو الانعطاف المفاجئ إلى الطرق الجانبية، دون حساب ما قد يترتب عليه هذا الفعل، في حين أنه كان يمكنهم استخدام المخارج اللاحقة على الطرق.

وطالبوا بتشديد العقوبة على المتسببين في تلك الحوادث، وسحب رخص القيادة، لردع سلوكياتهم وتصرفاتهم السلبية على الطرق.

من جانبها، دعت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي السائقين إلى تجنب الانحراف المفاجئ، وتفادي تجاوز المركبات الأخرى بصورة خاطئة، والتأكد من خلو الطريق في حال التجاوز أو الانتقال إلى المسار الآخر، وعدم التنقل بين المسارات بطريقة متهورة تعرض السائق للخطر، والتأكد من استخدام المسار الصحيح في حال الانتقال إلى طريق آخر.

وقالت شرطة أبوظبي رداً على استفسارات لـ«الإمارات اليوم»، إن الانحراف المفاجئ للمركبة وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي، من أبرز أسباب وقوع الحوادث المرورية الخطرة، موضحة أن خط السير الإلزامي يعتبر هو المسار الذي يجب على قائد المركبة اتباعه وعدم الخروج منه حول التقاطعات المحكومة بالإشارات الضوئية.

وشدّدت على ضرورة التزام سائق المركبة بالخروج من التقاطع في المسار الذي دخل منه إلى التقاطع تفادياً لوقوع الحوادث المرورية، مشيرة إلى أن عدم الالتزام بخط السير الإلزامي يُشكل خطورة عالية، بسبب نوعية الحوادث التي تقع في التقاطعات وفقاً للتصميم الهندسي للتقاطعات، إذ إنه في هذه الحالة قد تحدث حالات التصادم أو تنقلب المركبة، ما قد يتسبب في وقوع إصابات ووفيات واحتمالية دهس المشاة.

وقالت إنه يتم تطبيق مخالفة الانحراف المفاجئ بالمركبة على السائقين المتسببين، وعقوبتها غرامة 1000 درهم وتسجيل أربع نقاط سوداء، ومخالفة «عدم التزام المركبة الخفيفة بخط السير الإلزامي» بغرامة 400 درهم، ومخالفة «عدم التزام المركبة الثقيلة بخط السير الإلزامي»، بغرامة 1500 درهم وتسجيل 12 نقطة.

وأوضحت أنه «يقصد بالانحراف المفاجئ للمركبات ما ينتج عن حوادث ومخالفات خطرة نتيجة تغيير السائقين مسارهم بطريقة مفاجئة، والانتقال إلى مسار آخر، أو الدخول المفاجئ أمام المركبات الملتزمة بمسارها الصحيح، دون استخدام الإشارات الضوئية، ما يتسبب في وقوع الحوادث المرورية».

7 قواعد

حددت شرطة أبوظبي سبع قواعد لتجنب الحوادث المرورية الناتجة عن «التجاوز الخاطئ» و«الانحراف المفاجئ»، أثناء قيادة المركبة، والتي تتمثل في تفادي تجاوز المركبات الأخرى بصورة خاطئة، والتأكد من خلو الطريق في حال التجاوز أو الانتقال إلى المسار الآخر، إضافة إلى عدم تجاوز أي مركبة أخرى إلا من جانبها الأيسر، وعدم التنقل بين المسارات بطريقة متهورة تعرض السائق للخطر، واستخدام إشارات تغيير الاتجاه عند الرغبة في تغيير المسار، وتجنب الانحراف المفاجئ، والتأكد من استخدام المسار الصحيح في حال الانتقال إلى طريق آخر. ودعت السائقين إلى ضرورة الانتباه والتركيز ومراقبة الطريق، وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة، واستخدام الإشارات الضوئية عند الرغبة في تغيير مسار الطريق.

696 حادثاً مرورياً العام الماضي

كشفت إحصاءات وزارة الداخلية، أن إجمالي حوادث الانحراف المفاجئ للمركبات التي وقعت العام الماضي على مستوى الدولة بلغ 696 حادثاً مرورياً، بسبب الانحراف المفاجئ للمركبات أثناء القيادة، مقابل 607 حوادث في 2022.

شرطة أبوظبي:

الانحراف المفاجئ للمركبة وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي، من أبرز أسباب الحوادث المرورية الخطرة.