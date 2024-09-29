شرطة أبوظبي تنفذ ورشة مع الشركاء لتعزيز الجاهزية في الأحوال الجوية المتقلبة

نفذت شرطة أبوظبي ورشة توعوية مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية لامارة ابوظبي بهدف تعزيز الجاهزية والاستباقية في الأحوال الجوية المتقلبة .

وأكد العميد أحمد ناصر الكندي مدير إدارة الأزمات والكوارث بقطاع العمليات المركزية تبني القيادة العامة لشرطة أبوظبي نهجا استباقيا للتعامل مع كافة التحديات والمخاطر مما يعزز التكامل والتوافق في جميع الجهود المبذولة والتي تسهم بالحد والتقليل من مخاطر الازمات والكوارث لافتاً إلى الحرص على تحقيق الأهداف وفق اعلى المعايير ومستويات الاستعداد والجاهزية بناء على التنسيق الدائم مع كافة الجهات ذات العلاقة موضحاً أن الجهات الداعمة من الشركاء الاستراتيجيين على اهبة الاستعداد للتعامل مع اي حالة طارئة وذلك وفق الخطط المتفق عليها .

وناقشت الورشة أهم الوسائل التي تعزز الاستعداد والجاهزية الاستباقية في التعامل مع كافة الأحداث والطوارئ وقياس مدى كفاءة القدرات والامكانيات المتوفرة لدى الجهات المحلية بما يعزز تكامل أدوارها ومسؤوليتها على مستوى إمارة أبوظبي وذلك من أجل سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات .

و استعرضت اهم الأدوار و الوقوف على التجارب السابقة لضمان تحقيق الاستباقية والاستجابة الفعالة و تم مناقشة التحديات ومستوى كفاءة وفاعلية التنسيق لتحقيق الاهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة ابوظبي للتعامل مع الاحوال الجوية .

