شرطة دبي تُنظم مبادرة «صوتك مسموع» في حتا

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في مركز شرطة حتا، بالتعاون مع مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في منطقة حتا، مبادرة «صوتك مسموع»، التي استهدفت لقاء أفراد المجتمع، وتعزيز التواصل المباشر معهم، بما يكفل مشاركتهم في إبداء الملاحظات والمُقترحات.

واستمعت شرطة دبي، خلال اللقاء، إلى استفسارات أهالي منطقة حتا وملاحظاتهم حول خدمات شرطة دبي، الهادفة إلى تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعادهم.

وأجاب الضباط عن الاستفسارات والملاحظات، وقدموا إرشادات توعوية تفيد أفراد المجتمع.

حضر اللقاء نائب مدير مركز شرطة حتا، العميد عبدالله الهفيت، ومدير مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، العميد الدكتور عبدالرحمن شرف، وعدد من كبار الضباط والمواطنين في منطقة حتا.