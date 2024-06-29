دعوة لتشديد الرقابة الأبوية على الأطفال في أماكن السباحة

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان العائلات إلى توخي الحذر وأخذ الإجراءات الوقائية كافة، لتجنب حوادث الغرق.

وأكد رئيس قسم الحماية المدنية الرائد أحمد كايد الدرمكي ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة وأماكن السباحة العامة والخاصة، والتأكد من وجود سياج آمن وأرضيات مانعة للانزلاق وأقفال للأبواب المؤدية إلى أحواض السباحة الخاصة، مع توفير أدوات ومعدات النجاة.

كما شدد عند ارتياد أماكن ومرافق السباحة الخارجية، على التأكد من جاهزيتها لممارسة السباحة من خلال توافر المنقذين ومعدات الإسعاف والإنقاذ، والتقيد بالعلامات التحذيرية لتجنب مخاطر السباحة.

وأشار الدرمكي إلى أن أكثر حوادث الغرق سببها الإهمال وعدم التقيد بالاشتراطات والانشغال عن الأطفال وعدم التواجد برفقتهم، مؤكداً أن الالتزام بالإجراءات واجب على كل الأسر لتحقيق التكامل بين المجتمع والأجهزة المختصة لسلامة الأطفال.

وأكد الدرمكي ضرورة تثقيف الآباء بمهارات الإسعافات الأولية والسعي لتعليم الأبناء السباحة.