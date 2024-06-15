الطقس غداً.. صحو بوجه عام غائم جزئياً أحياناً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام غائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباح الإثنين، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية خاصةً شرقاً بعد الظهر وقد يصاحبها سقوط أمطار.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والاتربة نهاراً و حركتها

جنوبية شرقية – شمالية شرقية ،وسرعتها / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط أحياناً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 21:38 و المد الثاني عند الساعة **:**

والجزر الأول عند الساعة 13:54 والجزر الثاني عند الساعة 04:29.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً أيضا ويحدث المد الأول عند الساعة 17:05والمد الثاني عند الساعة 07:08 والجزر الأول عند الساعة 10:26والجزر الثاني عند الساعة 00:26.