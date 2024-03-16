ارتياح بين طلبة الـ 12 لأسئلة «العلوم الصحية» و«الأحياء»

أفاد طلبة الـ12 في مدارس حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، بأن أسئلة امتحان مادة العلوم الصحية لطلبة المسارين العام والمتقدّم، ومادة الأحياء لطلبة مسار النخبة، كانت متنوّعة وتناسب جميع مستويات الطلبة، معتبرين أنها تعوض صعوبة امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

وقال الطلبة الذين أدّوا الامتحانين أمس، ضمن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري، إن الأسئلة الواردة في الورقة الامتحانية لم تخرج عن الوحدات التعليمية التي درسوها خلال الفصل الثاني في مادتي العلوم الصحية والأحياء، مشيرين إلى أن الجزئيات المتعلقة بالصحة والأمراض المزمنة، إضافة إلى المفردات والتقارير الطبية، هي الأكثر سهولة مقارنة ببقية الأسئلة.

وبدأ معلمو اللغة العربية والفيزياء اللتين سيمتحن فيهما الطلبة يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال حدوث أي حالة غش عبر نظام «سويفت أسيس»، مثلما حدث خلال اختبار اللغة الإنجليزية أول من أمس.

وعممت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أخيراً، عدداً من الإجراءات الإدارية والتقنية التي يجب على الإدارات المدرسية الالتزام بها أثناء تطبيق الاختبارات، منها التأكد من برنامج الحضور والانصراف اليومي (جدول توزيع الملاحظين والمراقبين)، وفتح صناديق الأسئلة والمغلفات وتوزيع المغلفات على المراقبين، مع عدم فتح المغلفات الاحتياط إلا في حالة الضرورة، إضافة إلى التأكد من حصول المراقب على الاختبار الصحيح حسب الجدول قبل فترة زمنية من 10 إلى 15 دقيقة من بدء الاختبار.

وشددت على ضرورة رصد أي مخالفات أو حالات إخلال بنظام الاختبارات، وجمع الأدلة الداعمة لها، وتطبيق اللوائح والإجراءات المتبعة، وتسجيل حضور وغياب الطلبة وفق الآلية المتبعة والاحتفاظ بالسجلات، كما يجب جمع كتيبات الاختبارات من طلبة الصف الـ12، وفرزها وإرفاق تقارير الحضور وتسليمها إلى مركز تصحيح اختبارات الصف الـ12 المخصص خلال الإطار الزمني المحدد.