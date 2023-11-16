مليارا درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من ملياري درهم، حيث شهدت الدائرة أمس، تسجيل 317 مبايعة بقيمة 1.51 مليار درهم، منها 102 مبايعة للأراضي بقيمة 1.06 مليار درهم، و215 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 453.43 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 42.68 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3، تليها مبايعة بقيمة 41.38 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 37.68 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 2، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 35.65 مليون درهم، تلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 665.76 مليون درهم، وتلتها معيصم الثانية بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 144.52 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 13 مليون درهم بمنطقة ند الشبا الأولى كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 9.5 ملايين درهم في منطقة الحبية الرابعة، وأخيراً مبايعة بقيمة 8.5 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 30.32 مليون درهم، وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 83.59 مليون درهم، وتلتها مرسى دبي بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 44.32 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 231.55 مليون درهم، منها 11 رهناً لأراضي بقيمة 26.45 مليون درهم، و98 رهناً لفلل وشقق بقيمة 205.11 ملايين درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 31.8 مليون درهم، وأخرى في منطقة الحبية الرابعة بقيمة 18.02 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 29 هبة بقيمة 299.27 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 103.4 ملايين درهم، وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 60.55 مليون درهم.