بتوجيهات حمدان بن محمد.. انطلاق الدورة الرابعة من "تحدي دبي للدراجات الهوائية"

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية، وإبرازها كواحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم ووجهة مفضلة للعيش والعمل والزيارة، انطلقت صباح اليوم (الأحد) منافسات الدورة الرابعة من "تحدي دبي للدراجات الهوائية" أحد أبرز فعاليات "تحدي دبي للياقة" برعاية مجموعةدي بي ورلد وبالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، على مسارين مختلفين يمران بين أبرز وأشهر المعالم في دبي.

واستقطب الحدث مشاركة أكثر من 35,000 دراج من مختلف الأعمار من المواطنين والمقيمين والزوار وقطعوا معاً مسافة تزيد عن 546,000 كم في تجربة مميزة بين أبرز وأشهر المعالم التي تتميز بها المدينة على شارع الشيخ زايد والذي تحول إلى مسار عملاق للدراجات الهوائية، مما عزز مكانة الفعالية كأكبر حدث مجتمعي لركوب الدراجات الهوائية في دبي والمنطقة.

وانطلق الدراجون في أجواء متميزة عبر مسارين، المسار الأول على شارع الشيخ زايد بطول 12 كم، والمسار الثاني العائلي بطول 4 كم في وسط المدينة مروراً ببعض المعالم الأكثر شهرة في دبي، بما في ذلك متحف المستقبل وقناة دبي المائية وبرج خليفة ودبي مول.

وتحدّث أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن التحدي قائلاً: "نحن فخورون بما حققناه في تحدي دبي للدراجات الهوائية، أكبر حدث مجتمعي لركوب الدراجات الهوائية في المنطقة، والذي يجمع الآلاف من السكان والزوار كل عام في عرض رائع للوحدة المجتمعية بهدف تعزيز الصحة الجماعية واللياقة البدنية. وهذا الصباح، حقق الحدث إنجازاً رائعاً، حيث عزز الشعور بالانتماء والرفقة بين المشاركين وهم يركبون دراجاتهم الهوائية عبر أشهر معالم دبي. وتعكس هذه المشاركة الكبيرة في تحدي دبي للدراجات الهوائية روح مجتمعنا والتزامه بنمط حياة أكثر صحة ونشاطاً. لقد ترك تحدي دبي للدراجات الهوائية أثراً لا يُمحى حقاً، يذكرنا بقوة العمل الجماعي في تشكيل مستقبل أكثر إشراقاً وصحة للجميع".

من جانبه، قال سعادة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: "بفضل توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أكد تحدي دبي للدراجات الهوائية مجدداً على التزام دبي بتعزيز نمط الحياة الصحية لسكانها وزوارها وحرص القيادة الرشيدة على توفير بيئة رياضية صحية ومستدامة، وإتاحة الفرصة أمام كل مقيم وزائر في المدينة لممارسة الرياضة وأنشطة اللياقة البدنية المتنوعة وتحدي أنفسهم للوصول إلى أهداف أكثر إيجابية واعتماد أسلوب حياة أكثر نشاطاً، وقد أسعدتنا المشاركة الواسعة من مختلف الجنسيات والأعمار الذين حرصوا على التواجد منذ ساعات الصباح الأولى ليرسموا أجمل لوحة رياضية في أجمل شارع بدبي".

ومن أبرز الأحداث التي شهدها "تحدي دبي للدراجات الهوائية" هذا العام، مشاركة شرطة دبي في موكب سيارات رياضية فخمة قبل الفعالية، بالإضافة إلى مشاركة درّاجين على متن دراجات هوائية فريدة ومتميزة، مما أضفى أجواءً من المرح على هذا الحدث الجماهيري، إلى جانب مشاركة شخصيتي "مدهش" و"دانة" الشهيرتين في المسار العائلي. كما أظهر المشاركون إبداعهم وتميّزهم من خلال تزيين دراجاتهم باستخدام محطات التزيين مما عزز أجواء من البهجة والحيوية على المسار العائلي.

وقد أصبح "تحدي دبي للدراجات الهوائية" من أكثر الفعاليات الجماهيرية المرتقبة في جدول فعاليات مدينة دبي، لاعتماده لأسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً، ودوره في تعزيز شعور الانتماء للمجتمع والعمل الجماعي، كما يشجّع التحدي الأفراد من جميع الأعمار والقدرات على الاستمتاع بركوب الدراجات الهوائية واستكشاف معالم المدينة الشهيرة من منظور فريد. كما يعزز الحدث التزام دبي بالترويج لركوب الدراجات الهوائية كوسيلة نقل مستدامة ويسهل الوصول إليها، في ظل بنية تحتية متطورة ومبادرات رائدة، تتيح الأولوية للتنقل المرن لسكانها وزوارها، والتقليل من استخدام المركبات والتشجيع على استخدام وسائل النقل البديلة الصديقة للبيئة،

تجدر الإشارة إلى أن "تحدي دبي للدراجات الهوائية" تنظّمه دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومجلس دبي الرياضي، ويقام برعاية مجموعة "دي بي ورلد"، و"أڤيڤ"، وتطبيق بلو، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وإعمار، بالإضافة إلى الشركاء الرسميين: سن أند ساند سبورتس، ودبي الجنوب، وطيران الإمارات، وماي دبي، والشريك الإعلامي: شبكة الإذاعة العربية ARN؛ والشركاء الحكوميين: مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وشرطة دبي، ولجنة تأمين الفعاليات.