473 قراراً سكنياً جديداً خلال أغسطس

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، قائمة المستفيدين من المساعدات السكنية لشهر أغسطس الجاري، حيث بلغ عدد القرارات الجديدة 473 قراراً، بقيمة 369 مليوناً و600 ألف درهم، وتشمل 400 تمويل سكني، بالتعاون مع البنوك والمصارف، بقيمة 318 مليوناً و700 ألف درهم، و41 منحة سكنية ضمن مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة، بقيمة 25 مليوناً و300 ألف درهم، إضافة إلى 32 مسكناً حكومياً (قرض)، بقيمة 25 مليوناً و600 ألف درهم.

وقال مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، المهندس محمد المنصوري، إن إجمالي قرارات المساعدات السكنية، التي أصدرها البرنامج منذ بداية العام حتى أغسطس الجاري، بلغ 2651 قراراً، تشمل 599 منحة سكنية ضمن مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة، و219 مسكناً حكومياً (قرض)، إضافة إلى 1830 تمويلاً سكنياً، بالتعاون مع البنوك والمصارف، وثلاثة مساكن حكومية (منح)، بقيمة إجمالية تبلغ مليارين و30 مليوناً و551 ألف درهم.

وأوضح أن الجهود الإسكانية لحكومة الإمارات تعكس التزامها تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتوفير فرص إسكان مناسبة للجميع، وهي خطوة إيجابية تهدف إلى تحسين الوضع الإسكاني، وتمكين المواطنين من تحقيق حلم الحصول على سكن آمن وملائم، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع والازدهار والتنمية.