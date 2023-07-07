من خلال برنامج "رواد".. تعاونية الشارقة تتيح للأطفال واليافعين دخول عالم التجارة

أعلنت تعاونية الشارقة عن إطلاق برنامجها الصيفي "رواد" الذي يشمل على مجموعة من المبادرات والفعاليات التي تستهدف الأطفال واليافعين.

وأفاد المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة لتعاونية الشارقة، حسن السوقي، بأن إطلاق برنامج رواد التعاونية الصغار يستهدف أبناء المساهمين والموظفين للفئة العمرية من 10-17سنة، وذلك خلال الفترة من 3 يوليو الجاري وحتى 17 أغسطس المقبل، كما ستم إطلاق عدة ورش عمل تجريبية للأطفال من سن 6 وحتى 17 سنة، بالتزامن مع برنامجها التدريبي الصيفي في مركز الرحمانية التجاري بالشارقة.

وقال السوقي إن التعاونية، تحرص على إشراك الأطفال واليافعين من أبناء المساهمين والموظفين، مستهدفة تدريبهم على الوظائف التي تتم في منطقة البيع في فروع التعاونية ، والمخازن الرئيسية ومستودع التجارة الإلكترونية، وما ينطوي عن ذلك من مراجعة الأسعار، وصلاحية السلع و المنتجات، وصف البضائع وترتيبها، وإرشاد الزبائن ومساعدتهم عند الطلب، وتعبئة المنتجات في الأكياس للزبائن .

ويوفر البرنامج الصيفي "رواد التعاونية الصغار برنامجاً تدريبياً صيفياً في مختلف الفروع لأبناء المساهمين والذين يتم تقسيمهم على الفروع للقيام بمهام وظيفية، وذلك بهدف تحقيق نوع من الاستقلالية وتحمل المسؤولية لدى الفئات المستهدفة، كما سيتم منح المتدريبن مكافآت نقدية عند إتمامهم قترة التدريب.