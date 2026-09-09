أمام رئيس الدولة.. سفراء الإمارات الجدد يؤدون اليمين القانونية

أدى اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عدد من سفراء دولة الإمارات العربية المتحدة الجدد المعينين لدى الدول الشقيقة والصديقة، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة، خلال مراسم أداء اليمين، عن تمنياته لسفراء الدولة بالنجاح في أداء مهامهم، والتوفيق في تعزيز علاقات التعاون مع الدول المعينين لديها، انطلاقاً من نهج الدولة في بناء شراكات بناءة مع دول العالم، تعزز المصالح المتبادلة وتسهم في تحقيق الازدهار للجميع.

وقد أدى اليمين سفير الدولة المعين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، سلطان محمد سعيد الشامسي، وسفير الدولة المعين لدى جمهورية توغو، غانم عيسى أحمد الفلاحي، وسفير الدولة المعين لدى المجر، راشد عبدالله إبراهيم الطنيجي، وسفير الدولة المعين لدى جمهورية رواندا، علي عيسى مصبح الزعابي، وسفير الدولة المعين لدى جمهورية غويانا التعاونية، مهند سليمان عبدالله النقبي، وسفير الدولة المعين لدى جمهورية طاجيكستان، ناصر هويدن ذيبان الكتبي.

حضر المراسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، والشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، نائب وزير دولة، وعدد من المسؤولين.