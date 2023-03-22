الشارقة وعجمان تمدان مواعيد المواقف المدفوعة إلى منتصف الليل في رمضان

حددت بلدية مدينة الشارقة ودائرة البلدية والتخطيط في عجمان، مواعيد عمل المواقف العامة في الإمارة خلال شهر رمضان.

وتفصيلاً، أبلغت بلدية مدينة الشارقة «الإمارات اليوم»، أنه سيبدأ احتساب رسوم المواقف من الثامنة صباحاً حتى الـ12 عند منتصف الليل.

وأكدت البلدية أنه تم تمييز المواقف الخاضعة للرسوم طيلة أيام الأسبوع والعطلات الرسمية بوضع لوحات إرشادية زرقاء موضح عليها مواعيد تشغيل المواقف.

وأوضح مدير إدارة المواقف في بلدية الشارقة، حامد القائد، أن البلدية توفر خيارات عديدة لسداد الرسوم تشمل أجهزة الدفع باستخدام العملات المعدنية وخدمة الرسائل النصية والاشتراكات الموسمية وتطبيق الشارقة الرقمية.

وأفاد القائد بأن البلدية رصدت 10 سلوكيات شائعة يجب تجنبها منها شغل أكثر من موقف، والوقوف خلف المركبات، والوقوف فوق الرصيف، والوقوف على منحنيات الطرق، والوقوف في مواقف أصحاب الهمم، وعدم سداد الرسوم خلال وجود أفراد العائلة في المركبة.

بدورها أفادت بلدية عجمان، بأن أوقات عمل المواقف الخاضعة للرسوم في شهر رمضان تتضمن فترتين؛ صباحية من التاسعة صباحاً حتى الواحدة بعد الظهر، ومسائية من الثامنة مساءً حتى الـ12 طيلة أيام الأسبوع فيما عدا الجمعة والعطلات الرسمية.