شبكة

لاحظ قارئ يسكن بالقرب من أبراج أورينت في عجمان قيام الجهات المختصة بإعادة تأهيل لشبكة تصريف المياه في المنطقة المحيطة بالأبراج، علماً أن هذه المنطقة كانت في السابق تغمرها مياه الأمطار بسبب وجود مشكلة في التصريف.

صرّاف

تساءل قرّاء عن السبب في إزالة جهاز الصرّاف الآلي الذي يقبل السحب والإيداع من مركز فيستيفيال سيتي بدبي، لاسيما أنه كان يقدّم خدمات مهمة للمتعاملين دون وجود بديل قريب.

طرق

طالب سكان في منطقة الجداف بدبي، بإعادة تنظيم الطرق الداخلية للمنطقة، وتوسيعها لاستيعاب الحركة المرورية المتنامية فيها، لافتين إلى ضرورة عمل إشارة ضوئية على المثلث الواقع في مدخل المنطقة بجوار نادي الضباط بسبب الحوادث المتكررة التي تقع فيه.

طريق

قال مستخدمون إن الأعمال الجارية حالياً في توسعة بعض الطرق الداخلية في منطقة العزرة بالشارقة بالقرب من منطقة المدارس، تتسبب في تعطيل حركة السير، ما يضطر بعضهم لاستخدام طرق أخرى بديلة.

«إمسات»

أرسلت وزارة التربية والتعليم، رسائل نصية لذوي طلبة مدارس على هواتفهم المتحركة، تذكّرهم فيها بالقرار الصادر من الوزارة بجعل اختبار «إمسات» اختيارياً بدءاً من العام الأكاديمي 2023-2024.

أسعار

لاحظ قراء وجود ارتفاع غير مبرر في أسعار بعض أنواع الفواكه المستوردة والمعروضة في الأسواق، لاسيما مع انتظام حركة سلاسل التوريد وانخفاض كُلفة الشحن، محذرين من بقاء تلك الأسعار مرتفعة أو تزيد مع اقتراب شهر رمضان المبارك.



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