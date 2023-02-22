18.44 مليار درهم إجمالي صفقات «آيدكس ونافدكس 2023» خلال 3 أيام

شهد اليوم الثالث من معرضي «آيدكس ونافدكس 2023»، اللذين ينعقدان تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، إعلان مجلس التوازن، الجهة الحكومية التي تعمل بشكل وثيق مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية وشرطة أبوظبي، لتعزيز القيمة الشرائية عبر أنظمة مبتكرة لإدارة عمليات الاستحواذ والموازنة، توقيع تسع صفقات بقيمة إجمالية 5.7 مليارات درهم، لمصلحة وزارة الدفاع مع شركات محلية ودولية، وتوقيع صفقتين بقيمة إجمالية 134 مليون درهم لمصلحة شرطة أبوظبي، ليصل إجمالي قيمة الصفقات لليوم الثالث 5.8 مليارات درهم، موزعة على 11 صفقة.

وبذلك ترتفع قيمة الصفقات المبرمة خلال الثلاثة أيام الأولى لمعرضي «آيدكس ونافدكس 2023» إلى 18.44 مليار درهم، بواقع 34 صفقة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بحضور ماجد أحمد الجابري، وزايد سعيد المريخي، المتحدثين الرسميين لمجلس التوازن.

وقال زايد المريخي، إن إجمالي الصفقات المحلية لليوم الثالث لمعرضي «آيدكس ونافدكس 2023» لمصلحة وزارة الدفاع بلغت أربع صفقات بقيمة 5.05 مليارات درهم، تضمنت التعاقد مع شركة الإمارات للأبحاث والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لمجموعة شركات إيدج لتطوير شبكة وصلة البيانات التعبوية المشتركة بقيمة أربعة مليارات درهم، والتعاقد مع شركة هالكون التابعة لمجموعة شركات إيدج لشراء نظام الطارق بقيمة مليار درهم، والتعاقد مع شركة الغطس العالمية للتجارة، لتقديم خدمات الدعم الفني لورشة صيانة القوارب بقيمة 28 مليون درهم، والتعاقد مع شركة إنترناشونال جولدن قروب لشراء معدات وأجهزة المسح والمراقبة بقيمة 27 مليون درهم.

ومن جانبه، قال ماجد الجابري، إن إجمالي الصفقات الدولية لمصلحة وزارة الدفاع لليوم الثالث لمعرضي «آيدكس ونافدكس 2023» بلغت خمس صفقات بقيمة 694 مليون درهم، شملت التعاقد مع شركة THALES الفرنسية لتقديم خدمات الدعم الفني والتدريب لمنظومة إدارة النيران بقيمة ستة ملايين درهم، والتعاقد مع شركة THALES لتقديم خدمات الصيانة الشاملة لمنظومة الرادارات من نوع GM-200 بقيمة 176 مليون درهم، والتعاقد مع شركة NAVAL GROUP الفرنسية لشراء نظام المضاد للطوربيدات من نوع CANTO وشراء طوربيدات من نوع MU90 بقيمة 407 ملايين درهم، والتعاقد مع KAMAN PRECISION PRODUCTS الأميركية لشراء المستشعر التقاربي للذخائر بقيمة 68 مليون درهم، والتعاقد مع شركة FREQUENTIS AG النمساوية لتطوير غرفة عمليات بقيمة 37 مليون درهم.

وأشار ماجد الجابري إلى أن إجمالي الصفقات التي أبرمت لمصلحة شرطة أبوظبي بلغت صفقتين بقيمة 134 مليون درهم، تضمنت التعاقد مع شركة LEONARDO الإيطالية لشراء مروحية AW139 بقيمة 62 مليون درهم، والتعاقد مع شركة نمر التابعة لمجموعة شركات إيدج لشراء آليات عجبان 4x4 بقيمة 72 مليون درهم.