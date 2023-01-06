«الوطني» يوجه 4 أسئلة إلى وزير الصحة

يناقش المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة رئيس المجلس صقر غباش، الأربعاء المقبل، مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015، في شأن المنشآت الصحية الخاصة، ومشروع قانون اتحادي بشأن مزاولة بعض المهن الصحية.

وسيوجه أعضاء المجلس أربعة أسئلة إلى وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عبدالرحمن العويس، حيث يوجه العضو عبيد السلامي سؤالين حول «تأشيرة استكشاف فرص العمل»، و«نظام التأشيرات الممنوح لبعض الجنسيات وتأثيرها على أمن واستقرار الدولة»، كما يوجه العضو محمد الكشف، سؤالين حول «مركز الراعفة الصحي»، و«دمج البطاقة الصحية مع الهوية».