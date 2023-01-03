شرطة دبي تتلقى 20 ألف مكالمة خلال رأس السنة.. ولا حوادث أو إصابات

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، عدم تسجيل أي حوادث مرورية أو إصابات خلال احتفالات رأس السنة في 30 موقعاً على مستوى الإمارة.

وأفادت بأنها تلقت منذ 31 من ديسمبر الماضي حتى الساعة السادسة صباح الأول من يناير، 20 ألفاً و337 مكالمة بينها 19 ألفاً و147 مكالمة على خط الطوارئ 999، كما تلقت 1190 مكالمة على رقم مركز الاتصال الموحد 901 المخصص للحالات غير الطارئة.

ونوه القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، بالمهنية والحرفية العالية لأعضاء اللجنة التنفيذية لتأمين الأحداث الدولية والمحلية في إمارة دبي خلال تطبيق خطة تأمين احتفالات رأس السنة، التي أسهمت في وصول المرتادين بسلاسة إلى مواقع الاحتفالات وإدارة الحركة المرورية وحركة التنقل. وقال إن 47 هيئة ومؤسسة تعمل تحت مظلة اللجنة التنفيذية لتأمين الأحداث الدولية والمحلية في إمارة دبي وضعت جميع إمكاناتها البشرية والفنية لتوفير الراحة وسهولة الحركة للزوار، بقوة بشرية بلغت 10 آلاف و597 عنصراً، تضمنت 5800 رجل أمن، و1420 متطوعاً، و3651 من الدوريات والآليات، و45 زورقاً بحرياً.

من جهته، قال مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، رئيس اللجنة التنفيذية لتأمين الأحداث الدولية والمحلية في إمارة دبي بالنيابة، اللواء سيف مهير المزروعي، إن اللجنة طبقت خطة الإجراءات الأمنية والتنظيمية والخدمية بحرفية كبيرة خلال فعاليات رأس السنة مستمدة خبرتها من الأعوام الماضية في تنظيم وتأمين سلاسة انتقال الجمهور إلى أماكن الفعاليات والعودة.

وأشار إلى تعاون الجمهور مع أفراد الشرطة والالتزام بالتعليمات المرورية ما أسهم في سلاسة الحركة والتنقل، لافتاً إلى التزام الزوار بالتوجه للمناطق المخصصة للاحتفال في وقت مُبكر، واطلاعهم على التعليمات التي نشرت عبر مختلف وسائل الإعلام وهو ما أسهم في خروج الاحتفالات على أفضل وجه.