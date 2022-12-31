بلدية الشارقة: مجانية المواقف العامة غداً باستثناء الخاضعة للرسوم طيلة الأسبوع

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إعفاء مستخدمي المواقف العامة في مدينة الشارقة من الرسوم يوم الأحد الموافق 1/1/2023 بمناسبة رأس السنة الميلادية، باستثناء المواقف الخاضعة للرسوم طيلة أيام الأسبوع والعطلات الرسمية والتي يمكن التعرف عليها من خلال اللوحات الإرشادية الزرقاء.

وأكدت البلدية استمرار الجولات التفتيشية على المواقف العامة والتأكد من الالتزام بإيقاف المركبات بالطريقة الصحيحة كما حددت هناك 10 سلوكيات شائعة يجب تجنبها عند استخدام خدمة المواقف العامة وهي: حجز أكثر من موقف؛ إذ تتوجب إتاحة الفرصة أمام مستخدمين آخرين لاستخدام المواقف، وعرقلة السير بالوقوف خلف المركبات، والوقوف خلف الحاويات المخصصة للقمامة، والوقوف في مواقف الحافلات حيث يؤدي هذا الأمر إلى إعاقة حركة صعود ونزول الركاب، والوقوف في المناطق الممنوعة أو المخططة، والوقوف فوق الرصيف لما يشكله ذلك من خطر على المارة، والوقوف في الساحات الترابية المغلقة، والوقوف على منحنيات الطرق، وكذلك الوقوف ضمن الارتداد الحكومي للبنايات، والوقوف في المواقف الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة (دون تصريح يخول ذلك).