بلدية الشارقة تحدّد 9 اشتراطات لأحواض السباحة في الفنادق

حدّدت بلدية مدينة الشارقة تسعة معايير واشتراطات صحية رئيسة لأحواض السباحة في الفنادق، وذلك في إطار جهودها للحفاظ على الصحة العامة لمستخدمي أحواض وبرك السباحة.

وأوضحت أنها نظمت زيارات تفتيشية دورية على المنشآت الفندقية للتأكد من التزام المسابح فيها بكل المعايير والاشتراطات الصحية التي حددتها لتنظيم عمل هذه المنشآت بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة لمستخدمي أحواض وبرك السباحة، كما تعمل البلدية على سحب عينات من مياه هذه الأحواض للتأكد من مطابقتها للمعايير المطلوبة.

وأفادت رئيسة قسم الرقابة الصحية في بلدية مدينة الشارقة، رقية إبراهيم، بأن البلدية حددت تسعة معايير واشتراطات صحية رئيسة لأحواض السباحة في الفنادق تشمل نظافة الحوض أو البركة وعدم وجود أي آثار للطحالب فيها، وتوفير حمامات للاستحمام قبل النزول إلى البركة ودورات مياه بعدد مناسب، ووجود غرفة ملحقة ببركة السباحة مجهزة بمعدات تنقية المياه والاهتمام بصيانتها، وتوفير غرف لتبديل الملابس مزودة بخزائن.

وأضافت أن المعايير اشتملت على وجود وفني ومنقذ دائم على دراية بالإسعافات الأولية، فضلاً عن توفير وسائل وأدوات الإنقاذ الخاصة بالمسبح، وجهاز أو أداة لقياس نسبة الكلور والحامضية، مع سجل خاص لتدوين زمن القراءة اليومي والنسب، وصيانة الجدران والسيراميك والأرضيات، ونظافة جميع الأدوات والفوط المستخدمة.