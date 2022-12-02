طبيب أسنان بدبي يتكفل بزراعة أسنان لمشجع مغربي بعد تعرضه للتنمر

تكفل طبيب أسنان بدبي، بزراعة أسنان مشجع مغربي، بعد تعرضه للتنمر إثر ظهوره في لقطة تلفزيونية خلال تشجيعيه لمنتخبه الوطني في مواجهة الفريق الكرواتي، بأسنان متساقطة، حيث واجه سيل كبير من التغريدات الساخرة.

وقال الطبيب الأردني، شادي الشيخ، الذي يمتلك مركزاً لعلاج الأسنان بدبي لـ" الإمارات اليوم" أنه لم يستطع الوقوف مكتوف الأيدي أمام حملة التنمر التي واجهها المشجع المغربي " محمد الشرفي" بسبب أسنانه، حيث قرر التواصل معه، ولقائه بشكل شخصي، والتكفل بعلاج أسنانه بالكامل على نفقته الخاصة بعيادته بدبي.

وأوضح الدكتور الشيخ أن المرحلة الأولى من عملية العلاج ستبدأ بدبي غداً، حيث تم التكفل بكافة نفقات سفره وإقامته، والانتهاء من الإجراءات الخاصة بها، حيث سيخضع خلالها للفحص الدقيق، وسيتم العمل على تقديم علاج جزئي له ليحضر مباراة المنتخب المغربي المقبلة بابتسامه براقة .

وأكد الشيخ أن مبادرته تأتي اقتداء بنهج القيادة الرشيدة في الإمارات، التي تركز على الإنسان والعمل الخيري، حيث يعيش على الإمارات منذ عام 2018، ويمارس عمله في مناخ من الود والألفة، والتشجيع على العمل الإنساني.

وتابع " من المفترض زراعة 14 سن كاملة بالفكين العلوي والسفلي، للمشجع المغربي محمد الشرفي، إضافة إلى علاج بقية الأسنان المتهالكة، وتبلغ الكلفة التقديرية للعلاج نحو 250 ألف درهم إماراتي".

وكان الدكتور الشيخ قد نشر قد نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام، يطالب فيه متابعيه بإيصاله بالمشجع، الذي ظهرت صورته على المنصات المغربية، وتعرض للسخرية والتنمر بسببها، لينجح في الوصول إليه التواصل معه ولقائه بشكل شخصي وإبلاغه ببشرى علاج أسنانه بالكامل.

ويبلغ المشجع المغربي محمد الشرفي 55 عاماً، وحسب مغردون مغاربة فالشرفي معروف في الأوساط الرياضية بكونه من قدماء مشجعي فريق المغرب التطواني.

وتعرض محمد لموجة من السخرية على صفحات التواصل الاجتماعي تزامنا مع حضوره بقطر لمساندة الفريق الوطني، عبر سيل من التعليقات الساخرة، وهو يبتسم بسن واحد، كما حظي أيضاَ بحملة تضامن واسعة أطلقها مدونون مغربيون بعد موجة التنمر على شكل أسنانه.