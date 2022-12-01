مواقف المركبات في دبي مجانية ابتداء من اليوم وحتى صباح الاثنين المقبل

بدأ اليوم تقديم خدمة مواقف المركبات مجانا في دبي باستثناء المواقف المتعددة الطوابق التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وذلك تزامنا مع العطلة الرسمية لإحياء عيد الشهيد والاحتفال بعيد الاتحاد ال 51 التي بدأت اليوم وتستمر حتى 3 يوم السبت 3 ديسمبر.

وتسري مجانية رسوم المواقف حتى صباح الاثنين 5 ديسمبر نظرا لأن يوم الأحد، يوم الاجازة الأسبوعية الذي تعفى فيه المواقف من الرسوم وفقا لقرار المجلس التنفيذي بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي الذي ينص على استحقاق الرسوم في المواقف الجانبية ومواقف الساحات لمدة 14 ساعة، ابتداءً من الثامنة صباحاً إلى الـ 10 مساءً، طوال أيام الأسبوع ما عدا أيام الأحد والعطلات الرسمية.

وينص القرار على أن رسوم المواقف المباني متعدّدة الطوابق تستحق لمدة 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بحيث يكون الحد الأقصى لاستخدام المواقف العامة بواقع أربع ساعات متصلة بالنسبة للمواقف الجانبية، و24 ساعة متصلة لمواقف الساحات، و30 يوماً متصلة لمواقف المباني متعدّدة الطوابق.

وتحمل المواقف العامة في دبي الرموز A، B، E، F، وتعكس الرموز أوقات وتعرفة واشتراطات الاستخدامات، وتتضمن الأمثلة على مناطق الفئة (A) كل الشوارع الواقعة ضمن المنطقة المحصورة بين شارع المركز المالي وشارع زعبيل الثاني، وشارع السعادة «312» وشارع «308» الموازيين لشارع الشيخ زايد بمنطقة بردبي.

وتبلغ تعرفة رسوم خدمة المواقف في دبي في المناطق التي تحمل الرمز A، درهمين لنصف ساعة، في وقت تختلف الرسوم أحياناً وفقاً لرمز المنطقة الذي يعبّر عن نوع وحجم استخداماتها التجارية والسكنية.