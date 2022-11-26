10 دقائق حداً أقصى لاستخدام المواقف دون رسوم في الشارقة

أكدت بلدية الشارقة أن الجلوس في المركبة لا يعفي مستخدم المواقف من الرسوم، لافتة إلى أن «فترة السماح بالوقوف دون رسوم تبلغ 10 دقائق فقط».

وحدّدت عدداً من السلوكات الشائعة، التي يجب تجنبها عند الاستفادة من خدمة المواقف العامة.

وحثت الجمهور على التعاون معها، من خلال الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في تنظيم عمل المواقف الخاضعة للرسوم في كل مناطق الشارقة.

وأكد مدير إدارة المواقف العامة في البلدية، حامد القائد، العمل على تنظيم زيارات تفتيشية يومية، خلال عمل المواقف الخاضعة للرسوم في الشارقة، خلال أيام الأسبوع، من الثامنة صباحاً حتى الـ10 مساءً، وخلال أيام الجمعة والعطلات الرسمية، لرصد التجاوزات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأوضح القائد أن هناك 10 سلوكات شائعة يجب تجنبها عند استخدام خدمة المواقف العامة، هي: حجز أكثر من موقف، إذ تتوجب إتاحة الفرصة أمام مستخدمين آخرين لاستخدام المواقف، وعرقلة السير بالوقوف خلف المركبات، والوقوف خلف الحاويات المخصصة للقمامة، والوقوف في مواقف الحافلات، حيث يؤدي هذا الأمر إلى إعاقة حركة صعود الركاب ونزولهم، والوقوف في المناطق الممنوعة أو المخططة، والوقوف فوق الرصيف، لما يشكله ذلك من خطر على المارة، والوقوف في الساحات الترابية المغلقة، والوقوف على منحنيات الطرق، وكذلك الوقوف ضمن الارتداد الحكومي للبنايات، والوقوف في المواقف الخاصة للأشخاص من ذوي الهمم.