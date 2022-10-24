ملحق خاص بمناسبة الاحتفال بـ 50 عاماً من العلاقات الإماراتية المصرية
- وصية زايد الخالدة.. «مصر هـي القلب».
- «زايد».. اسم غالٍ لدى المصريين.
- لقاءات محمد بن زايد والسيسي.. حفاوة الترحيب في أبهى صورها.. (فيديو).
- العلاقات الثقافية بين الإمارات ومصر.. من زمن البعثات وحتى «إكسبو دبي».. (فيديو).
- ألوان أعلام الإمارات ومصر ترفرف معاً.. من القاهرة حتى بورسعيد.
- 50 عاماً من الشراكة الرياضية الناجحة.. وأيام فرح لا تُنسى.
- جمال الجروان: الإمارات أكبر مستثمر في مصر عربياً وعالمياً.. (فيديو).
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