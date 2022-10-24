ملحق خاص بمناسبة الاحتفال بـ 50 عاماً من العلاقات الإماراتية المصرية

المصدر:
  • الإمارات اليوم
التاريخ:

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- العلاقات الثقافية بين الإمارات ومصر.. من زمن البعثات وحتى «إكسبو دبي».. (فيديو).

- ألوان أعلام الإمارات ومصر ترفرف معاً.. من القاهرة حتى بورسعيد.

- 50 عاماً من الشراكة الرياضية الناجحة.. وأيام فرح لا تُنسى.

- جمال الجروان: الإمارات أكبر مستثمر في مصر عربياً وعالمياً.. (فيديو).

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