ألوان أعلام الإمارات ومصر ترفرف معاً.. من القاهرة حتى بورسعيد

في ظلال الأعلام المصرية والإماراتية، التي رفرفت في أيادي أجيال المستقبل في مدن عدة من العاصمة القاهرة وحتى بورسعيد، انطلقت في مصر فعاليات مختلفة، استعداداً للاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الإماراتية - المصرية، تحت شعار «مصر والإمارات قلب واحد»، والتي تنظمها حكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع الحكومة المصرية، خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري.

وواكبت الاستعدادات تغطيات متنوّعة في وسائل إعلام مصرية خصصت مساحات واسعة لإلقاء الضوء على خصوصية العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وتاريخها، وأبرز محطاتها.

ونقلت وسائل إعلام مصرية تصريحات لوزراء ومسؤولين، وتابعت تفاصيل انطلاق مهرجان رياضي ضخم احتفالاً بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات المصرية - الإماراتية، بالتزامن مع انطلاق سباق للدرّاجات الهوائية.

وقالت وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة نيفين الكيلاني، إن «العلاقات التي تربط بين مصر ودولة الإمارات هي علاقات أخوة نموذجية يحتذى بها»، مشيرة إلى أن فعاليات ثقافية عدة ستنظم بمناسبة مرور خمسة عقود على تأسيس العلاقات بين البلدين.

وأكدت أن «الاحتفال يُبرز طبيعة قوة ومتانة تلك العلاقات الممتدة على مدار خمسة عقود من التعاون في مختلف المجالات»، مضيفة: «نُبارك لأنفسنا والشعب الإماراتي كله بهذه المناسبة»، واصفة الحدث بأنه مناسبة للاحتفال «بمرور 50 عاماً من الأخوة والصداقة والسند والدعم».

وأوضحت وزيرة الثقافة المصرية: «نحتفل بتاريخ طويل من العلاقات المميزة، إذ كانت دولة الإمارات حريصة على تقديم الدعم والمساندة لمصر في كثير من المحطات»، مشددة على أن العلاقات بين البلدين حكومة وشعباً هي علاقات نموذجية والتاريخ يشهد على وقوف الإمارات إلى جانب مصر في مواقف كثيرة.

وقالت الكيلاني: «يشارك في الاحتفالية التي تنظم في مصر بهذه المناسبة العديد من الوزارات، لتُبرز جانباً من حجم تلك العلاقات وتنوّعها»، لافتة إلى أن وزارة الثقافة ستقيم عدداً من الفعاليات المختلفة، من بينها معارض للحِرف التراثية وملتقيات لبعض الأنشطة الخاصة، التي تأتي تعبيراً عن روح المودة والأخوة بين البلدين.

من جهته، أطلق وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، عبر الفيديو «كونفرانس»، مهرجاناً رياضياً احتفالاً بالمناسبة.

وأوضح أن «الاحتفالية تعكس عمق العلاقات بين مصر ودولة الإمارات، والحرص على تعميق هذه العلاقات القوية المتينة على المستويين الحكومي والشعبي»، لافتاً إلى أن المناسبة تبرز عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتعاون الحكومي وتوافق الرؤى بين قيادتي البلدين والشعبين.

وأشار إلى أن إقامة المهرجانات الرياضية في المحافظات المصرية تتم بالتزامن مع مهرجان ينظم أيضاً في العاصمة الإدارية الجديدة، احتفالاً بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات المصرية - الإماراتية.

وانطلق المهرجان تزامناً مع انطلاق سباق للدرّاجات الهوائية بمحافظات مصر، بمشاركة 500 شاب وفتاة، وسبقه عدد من العروض الاستعراضية والرياضية.

للاطلاع على ملحق خاص بمناسبة الاحتفال بـ 50 عاماً من العلاقات الإماراتية المصرية، يرجى الضغط على هذا الرابط.

نيفين الكيلاني:

• «العلاقات بين مصر ودولة الإمارات حكومة وشعباً علاقات نموذجية، والتاريخ يشهد على وقوف الإمارات إلى جانب مصر في مواقف كثيرة».

أشرف صبحي:

• «الاحتفالية تعكس عمق العلاقات بين مصر ودولة الإمارات، والحرص على تعميق هذه العلاقات القوية المتينة على المستويين الحكومي والشعبي».