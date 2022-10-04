بالفيديو.. 5 خطوات للحصول على تذكرة "مواقف" الإلكترونية في أبوظبي

يواصل مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، تحديث أجهزة الدفع المخصصة لمواقف المركبات "مواقف"، والمنتشرة في مختلف مدن ومناطق إمارة أبوظبي، لتصبح أجهزة ذكية تعمل وفق تقنية الجيل الخامس (5G)، بما يمكن المركز من إدارة المواقف العامة بطريقة ذكية ومتكاملة، مع إيقاف إصدار النسخة الورقية وإصدار التذاكر إلكترونياً بعد إتمام عملية الدفع.

وحدّد المركز 6 خطوات للحصول على تذكرة "مواقف" الإلكترونية، عبر استخدام أجهزة "مواقف" الذكية الجديدة، أولها تحدد اللغة، ثم اختيار التعرفة، بحسب نوع الموقف (فرعي 2 درهم في الساعة بحد أقصى 15 درهم في اليوم، ورئيسي 3 درهم في الساعة أقصى مدة 4 ساعات)، وبعد ذلك يتم إدخال رقم لوحة السيارة والتأكيد على الرقم.

وتشمل رابع خطوات التعامل مع جهاز "مواقف الذكي" للحصول على التذكرة الإلكترونية، "تحديد مدة الوقوف (الاختيار من ساعة وحتى 24 ساعة)، وبعدها يتم اختيار طريقة الدفع، (يتاح الدفع بثلاث طرق، هي بطاقة "مواقف"، الدفع نقداً، الدفع بواسطة البطاقات البنكية)، وأخيراً تأكيد إكمال الدفع للحصول على التذكرة الإلكترونية التي تظهر لمفتشي "مواقف على الأجهزة الذكية التي في حوزتهم، ولا تحتاج إلى وضعها على زجاج السيارة.

ووفقاً للمركز سيتم بالتزامن مع عملية التحديث هذه إعادة توزيع الأجهزة حسب الاستخدامات في كل منطقة، كما سيتم تركيب أكثر من 1200 جهاز تعمل وفق تقنية الجيل الخامس، على أن يتم الانتهاء من العملية بالكامل قبل نهاية العام الحالي.

وأوضح مركز النقل المتكامل أن تحديث آلية دفع رسوم المواقف العامة يهدف إلى الارتقاء بخدمة المتعاملين من خلال توظيف الحلول الذكية في تعزيز تجربتهم وتقديم الخدمات لهم بسهولة ومرونة وكفاءة عالية، منوهاً إلى أن إلغاء النسخة الورقية من تذكرة دفع رسوم المواقف، يأتي ضمن مساعيه لدعم مسيرة التحول الرقمي في خدماته وتعزيز مبدأ الاستدامة والارتقاء بنمط الحياة الصديق للبيئة في إمارة أبوظبي. كما يأتي ذلك تماشياً مع استراتيجية الإمارة الرامية إلى تحويل مدنها إلى مدن ذكية بمختلف قطاعاتها وخدماتها، بما ينسجم مع رؤى القيادة الحكيمة والأجندة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في إمارة أبوظبي.