25 برنامجاً تأهيلياً لتدريب الباحثين عن عمل بالشارقة في سبتمبر

أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة عن سلسلة برامجها التأهيلية لشهر سبتمبر المقبل والتي تستهدف شريحة الباحثين عن عمل من حملة المؤهلات العلمية المختلفة المدرجين ضمن نظام الدائرة، من جميع مدن ومناطق الإمارة في الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية .

وتنظم الدائرة خلال الشهر المقبل 25 برنامجاً تأهيليا إلكترونياً تعقد بنظام التدريب عن بعد باستخدام برنامج Microsoft Teams .

وتعد البرامج التأهيلية للباحثين عن عمل إحدى جهود الدائرة المستدامة لتطبيق نهج إمارة الشارقة في تنمية واستثمار العنصر البشري، وتوجيه كافة الموارد والطاقات المتاحة لتلبية متطلبات التنمية، وتعزيز قدرات وإمكانات وخبرات جيل الشباب، لضخ الكوادر الوطنية المتمكنة عالية الحرفية لسوق العمل.

وتشمل البرامج المطروحة: إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الاستثمارية، وإدارة المهام المتعددة وترتيب الأولويات، ودور الإخصائي الاجتماعي خلال الأزمات، ومهارات الاتصال والتواصل، وكذلك مهارات الابتكار واستشراف المستقبل، واستراتيجية السعادة، وكتابة السيرة الذاتية باحترافية، وبرنامج التوجيه الوظيفي لنظام المقابلات الوظيفية، وخدمة العملاء للعمل في القطاع الخاص، والبرنامج الدولي في الأمن الرقمي (السيبراني)Cyber Security Certification، والابداع في إدارة العلاقات العامة والتعامل مع وسائل الاعلام، والمهارات القيادية والإدارية، والتخطيط المالي للفرد.

كما سيكون من بين البرامج المطروحة: استراتيجيات التخطيط والتنظيم، والتخطيط للمستقبل الوظيفي، وإدارة نظم المشتريات الحديثة، ومهارات الذكاء الاستراتيجي والتفكير والابتكار، ومفاتيح النجاح، وتقنيات كتابة التقارير الفعالة، وإدارة التغير، ومهارات إدارة وتنظيم الوقت، واستراتيجيات التنمية البشرية، وهندسة القرارات، والمهارات الإدارية الاحترافية في ظل التحديات ، وإدارة المشاريع الاحترافية.