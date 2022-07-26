المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نفايات

قال سكان، إن البعض يلقي أكياس القمامة بجوار الصناديق المخصصة، وليس بداخلها، الأمر الذي يشوّه مظهر المدن والأحياء السكنية، ويجعل المكان بيئة خصبة لتكاثر القوارض والحشرات، داعين إلى تشديد العقوبة على مثل هذه السلوكيات غير المسؤولة.

إشارات

أضافت الجهات المختصة في أبوظبي، حارة إضافية للانعطاف إلى اليسار، على بعض الإشارات الضوئية، الأمر الذي لاقى استحسان سائقي المركبات، الذين اشتكوا في وقت سابق من الازدحام على حارة واحدة مخصصة للانعطاف يساراً والدوران.

جوازات

أشاد مواطنون بسرعة تجديد جوازات سفرهم المنتهية واستلامها خلال يوم واحد، والاستفادة من هذه الخدمة أيضاً خلال أيام عطلات الأسبوع، الأمر الذي سهّل عليهم أمورهم في السفر وعدم التأخر، منوّهين بالخدمات الذكية التي توفرها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

طعام

طالب مستهلكون بإلزام شركات توصيل الأطعمة الجاهزة، بتوفير صناديق صحية وفق مواصفات معينة، لحفظ الطعام من وقت خروجه من المطعم حتى وصوله إلى المستهلك، خصوصاً في ظل ارتفاع درجات الحرارة، إذ اكتشف البعض فساد بعض الأطعمة التي تصلهم، خصوصاً المقبّلات الباردة كالسلطة.

كمامة

رصد قراء عدم التزام البعض بالإرشادات التي توصي بها الجهات الصحية، مثل ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، وذلك خلال الصلاة في بعض المساجد، والشواطئ، وبعض الأماكن العامة، مؤكدين على أهمية استمرار الالتزام للقضاء على فيروس «كورونا» وأية فيروسات أخرى.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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