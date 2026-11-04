«الروية»

طالب روّاد منطقة بر الروية في دبي بزيادة عدد حاويات النفايات في المواقع التي تشهد إقبالاً من العائلات ومرتادي البر، مشيرين إلى أن قلة الحاويات في بعض المواقع تصعّب التخلص من المخلفات بطريقة سليمة، خصوصاً خلال موسم الشتاء الذي يشهد تزايداً في أعداد الزوار.

ودعوا إلى توفير حاويات مخصصة للتخلص من بقايا الفحم المستخدم في الشواء، تجنباً لرميه في الأماكن غير المخصصة، وما قد يسببه من مخاطر بيئية وحرائق محتملة، وأشادوا بالجهود الكبيرة التي تبذلها بلدية دبي في المحافظة على نظافة المدينة وتطوير مرافقها، مناشدين الجهات المعنية تعزيز الخدمات البيئية في المنطقة، بما يضمن راحة مرتادي البر ويحافظ على المظهر الحضاري والبيئة النظيفة التي تتميز بها دبي.

سلوكيات

لاحظ قراء قيام بعض قائدي المركبات بالتدخين أثناء القيادة، وإلقاء أعقاب السجائر على الأرض من النوافذ، ما يتسبب في تشويه المظهر العام، وتلويث الطرق، وأكدوا أن إلقاء أعقاب السجائر في الشوارع سلوك ممنوع ومخالف للاشتراطات المعمول بها، مؤكدين ضرورة الالتزام بالتخلص منها في الأماكن المخصصة، وتكثيف الرقابة للحد من هذه الممارسات.

خطوط

قال سائقون إن الخطوط البيضاء، الفاصلة بين المسارات المرورية، على شارع الشيخ زايد، في منطقة جبل علي باتجاه أبوظبي، أصبحت باهتة في بعض المقاطع، ما يصعّب تحديد المسارات، خصوصاً خلال ساعات الليل، وقد يؤثر في السلامة المرورية، وناشدوا إعادة تخطيط المسارات وتجديد الخطوط البيضاء باستخدام مواد عاكسة وواضحة، بما يسهم في تعزيز السلامة على الطريق، ويضمن انسيابية حركة المركبات، خصوصاً أن الشارع من الطرق الحيوية التي تشهد حركة مرورية كثيفة على مدار اليوم.