محمد بن زايد يتقبل تعازي الحكام في فقيد الوطن غداً السبت

المصدر: أبوظبي - وام

يتقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي تعازي أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات في فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" يوم غد السبت في قصر المشرف.

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