صلاة الغائب على فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد في مساجد الدولة.. فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أدى المصلون صلاة الغائب على روح المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في مساجد الدولة

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صلاة الغائب على الشيخ #خليفة_بن_زايد في مساجد الدولة pic.twitter.com/ULyad5QEwP — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 13, 2022

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