خدمات "مواقف" و"درب" مجانية لمدة أسبوع بمناسبة عيد الفطر

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن مواعيد العمل في جميع خدماته خلال عطلة عيد الفطر المبارك 1443 هجرياً (2022)، مؤكداً مجانية رسوم المواقف السطحية والتعرفة المرورية خلال العطلة.

وأوضح المركز أن مراكز إسعاد المتعاملين في أنحاء إمارة أبوظبي ستكون مغلقة خلال العطلة، (اعتباراً من يوم السبت المقبل وحتى استئناف الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل 9 مايو المقبل)، منوهاً إلى أنه يمكن للمتعاملين مواصلة الحصول على خدمات المركز عن طريق المنصات الرقمية المتاحة على موقعه الإلكتروني www.itc.gov.ae، وتطبيقي "درب" و"دربي" للهواتف الذكية، وعبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850، ومركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وفيما يتعلق بخدمة "مواقف"، أفاد المركز بأن رسوم المواقف السطحية ستكون مجانية بدءاً من اليوم الجمعة وحتى الساعة 7:59 من صباح يوم السبت الموافق 7 مايو المقبل، كما ستكون رسوم الوقوف في ساحة مواقف الشاحنات في مصفح م-18 مجانية خلال عطلة العيد الرسمية.

وشدد المركز على ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساء وحتى الساعة 8:00 صباحاً.

وأعلن المركز رسوم نظام التعرفة المرورية "درب" ستكون مجانية خلال العطلة بدءاً من اليوم الجمعة على أن يستأنف احتساب تلك الرسوم يوم السبت الموافق 7 مايو 2022 في ساعات الذروة الاعتيادية وهي من الساعة 07:00 إلى الساعة 09:00 في الفترة الصباحية، ومن الساعة 5:00 إلى الساعة 7:00 في الفترة المسائية، من يوم السبت إلى يوم الخميس، وذلك بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية خلال تلك الأوقات التي تشهد زيادة كبيرة في حركة السير والتنقل.

وكان المركز قد قام بتعديل تلك الأوقات خلال شهر رمضان المبارك.

وفيما يتعلق بخدمات ومواعيد عمل الحافلات العامة في الإمارة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، أفاد المركز بأن خدمات النقل العام بالحافلات ستعمل وفق جدول المواعيد الاعتيادية مع زيادة في عدد الرحلات للخدمات الإقليمية حسب حجم الطلب خلال الفترة 30 أبريل – 4 مايو. بالإضافة إلى ذلك تم التنسيق مع مشغلي خدمات الحافلات في القطاع الخاص لزيادة عدد الرحلات لخدمات عبر المدن بما يتناسب مع حجم الطلب المتوقع على هذه الخدمات.

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