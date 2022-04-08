دفع رسوم مواقف المركبات في دبي مجانا مع "محبوب"

المصدر: هنادي أبو نعمة -دبي

أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنه يمكن دفع رسوم المواقف العامة في دبي عبر الواتساب بسهولة، من خلال التواصل مع نظام الاستجابة والدعم التابع للهيئة المعروف باسم "محبوب" على الرقم 971588009090 واتّباع الخطوات المذكورة، ما يسمح للمستخدمين بتوفير 30 فلساً تكلفة الرسالة النصّية العادية.

وأكدت الهيئة أن الخدمة متاحة للزوّار أصحاب أرقام الهواتف من خارج الدولة، موضحة انه يمكن التواصل مع "محبوب" عبر الرابط التالي bit.ly/3J5NCth

وتبلغ تعرفة رسوم خدمة المواقف في دبي في المناطق التي تحمل الرمز A، درهمين لنصف ساعة، في وقت تختلف الرسوم أحياناً وفقاً لرمز المنطقة الذي يعبّر عن نوع وحجم استخداماتها التجارية والسكنية.

وتحمل المواقف العامة في دبي الرموز A، B، E، F، وتعكس الرموز أوقات وتعرفة واشتراطات الاستخدامات، وتتضمن الأمثلة على مناطق الفئة (A) كل الشوارع الواقعة ضمن المنطقة المحصورة بين شارع المركز المالي وشارع زعبيل الثاني، وشارع السعادة «312» وشارع «308» الموازيين لشارع الشيخ زايد بمنطقة بردبي.

ويتولى مفتشو الهيئة تحرير مخالفات مواقف للمركبات غير الملتزمة، وفق قرار تنظيم واستخدام المواقف العامة في دبي، الصادر عن المجلس التنفيذي للإمارة عام 2016، بهدف تفعيل دور المواقف العامة للمركبات في دبي، وتنظيم إنشائها وإدارتها والإشراف عليها، وينص القرار على تحديد أوقات التعرفة بمدة 14 ساعة.

وتبلغ قيمة الغرامة المالية لمخالفة عدم سداد رسوم تعرفة الوقوف للمركبات 150 درهماً، ويمكن دفع التعرفة بوسائل عدة تتضمن الدفع بالعملة النقدية في الأجهزة المخصصة والموزعة في أرجاء المواقف، بوضع العملات من فئة الدرهم ونصف الدرهم مقابل المدة المطلوبة لاستخدام الموقف، بالإضافة إلى الدفع من خلال التطبيقات الذكية أو باستخدام بطاقة نول، أو من خلال الهاتف المتحرك.

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