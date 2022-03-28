حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم مواقف المركبات في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (18) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2016 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي.

ونصّ القرار على استبدال المادة السادسة من قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2016 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي وتعديلاته، حيث فصّل النص الجديد أوقات استحقاق رسم الوقوف في الإمارة، إذ يُستحق الرسم في المواقف الجانبية ومواقف السّاحات لمدة (14) أربع عشرة ساعة، ابتداءً من الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، طوال أيام الأسبوع ما عدا أيام الأحد والعطلات الرسميّة.

وبالنسبة لمواقف المباني متعددة الطوابق، فتُستحق الرسوم لمدة (24) أربع وعشرين ساعة طوال أيام الأسبوع، ويكون الحد الأقصى لاستخدام المواقف العامة بواقع (4) أربع ساعات مُتصلة بالنسبة للمواقف الجانبية، و(24) أربع وعشرون ساعة مُتصلة لمواقف الساحات، و(30) ثلاثون يوماً مُتصلة لمواقف المباني متعددة الطوابق.

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