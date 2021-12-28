شرطة أبوظبي: تعديل مواعيد حركة دخول الشاحنات وحافلات نقل العمال في أوقات الذروة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي تعديل مواعيد أوقات حركة دخول الشاحنات والمركبات الثقيلة وحافلات نقل العمال في جميع الطرق والشوارع في مدينة أبوظبي والعين اعتباراً من الأول من يناير 2022م.

وأوضح مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية العميد محمد ضاحي الحميري أن القرار يأتي تنفيذاً للتوجه الحكومي بتغيير عطلة نهاية الأسبوع وعليه تتغير أيام و أوقات دخول الشاحنات وحافلات نقل العمال حيث تكون أوقات الذروة من الاثنين إلى الجمعة في مدينة أبوظبي على الفترتين الصباحية من 6:30 إلى 9:00 صباحاً والمسائية من 3:00 عصراً إلى 6:00 مساء وفي العين من 6:30 إلى 8:30 صباحاً و من 2:00 ظهراً إلى 4:00 عصراً .

ودعا سائقي المركبات الثقيلة إلى الالتزام بالتصاريح المرورية الصادرة من الجهات المختصة، والالتزام بشروطها وتوقيت حركة سيرها، واتباع الإرشادات على مداخل الطرق في مدينة أبوظبي وضواحيها، والتقيد بأوقات الذروة المعلن عنها لحركة المركبات الثقيلة في إمارة أبوظبي

وأكد أن التشديد على تطبيق المخالفات على المركبات الثقيلة ورصدها ومخالفتها من خلال الأنظمة الذكية يأتي ضمن جهودها وأولوياتها الاستراتيجية ووفقاً للقرار الوزاري بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري فإن نص المخالفة هي "مرور أو دخول المركبات الثقيلة في الطرق والأماكن الممنوعة الغرامة 1000 درهم وأربع نقاط مرورية".

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