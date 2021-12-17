6 مناطق للسعادة في مهرجان «أم الإمارات»

المصدر: إيناس محيسن ■ أبوظبي

يختتم مهرجان «أم الإمارات» فعاليات دورته الحالية مساء غدٍ على كورنيش أبوظبي، والتي أقيمت بتنظيم دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

ووفر المهرجان تجارب متميزة في ست مناطق تشكل خلفيات رائعة لالتقاط أجمل الصور، من أبرزها منطقة عالم الإبداع التي يستكشف فيها الزوار مواقع فريدة لصور مبتكرة لمشاركتها على منصات التواصل الاجتماعي من خلال متحف الحلويات، وبيت المرح، وانيمينا، ومساحة كرة السلة.

والمنطقة الثانية هي متنزه التسلية، ويضم مجموعة من الألعاب والفعاليات الترفيهية لأفراد العائلة، إلى جانب الألعاب وجولات الكرنفالات وورش العمل التفاعلية.

أما منطقة التشويق، فتضم مجموعة من الألعاب التي تقوم على المغامرة والحماس، مثل القفز الحر، وغرف الرعب، ومركز ألعاب الواقع الافتراضي.

وتجمع منطقة بستان التذوق مجموعة من المطاعم التابعة لعلامات المأكولات والمشروبات المحلية والعالمية، كما يستمتع الزوار خلال تناولهم الطعام والمشروبات بعروض موسيقية حية على المسرح بعدد من المواهب المحلية من فنانين ومنسقي أغانٍ.

وتستقطب منطقة التسوق مجموعة من أصحاب المشروعات المحلية وجناح العلامات الفاخرة.

في حين تمثل المنطقة السادسة ملتقى الموسيقى موقع الحفلات الأسبوعية التي يتضمنها المهرجان مع عدد من أشهر نجوم المنطقة، ومنهم الفنانة شيرين وفرقة ميامي ومحمد السالم ومحمود التركي.

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