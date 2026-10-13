«تريندز» يرصد التحولات في العلاقات الإقليمية والتهديدات المشتركة

انطلقت في أبوظبي، أمس، أعمال مؤتمر «تريندز» السنوي السادس، الذي تنظمه «تريندز غلوبال»، التابعة لمجموعة تريندز، تحت عنوان «الأمن المستدام: مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب»، بمشاركة مسؤولين ودبلوماسيين وأكاديميين وخبراء وباحثين من المنطقة والعالم.

وناقش المؤتمر التحولات التي تشهدها المنطقة، ومستقبل الأمن والاستقرار الإقليمي، وتداعيات الصراعات على منظومات الردع والتحالفات الاستراتيجية، إلى جانب دور الشراكات الدولية والتعاون الدفاعي والاقتصادي والتكنولوجي في بناء بيئة إقليمية أكثر استقراراً واستدامة.

وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة تريندز، الدكتور محمد عبدالله العلي، في كلمته الافتتاحية، أن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران تفرض إعادة النظر في مفاهيم الردع والأمن الإقليمي، وتستدعي تطوير ترتيبات أمنية جديدة وتعزيز التعاون الاستراتيجي، بما يدعم الاستقرار المستدام في الشرق الأوسط.

وأشار خلال حوار استراتيجي، أدارته مديرة التحرير ومقدمة برنامج «Connect the World» على شبكة «CNN» الدولية، الإعلامية بيكي أندرسون، إلى أهمية تعزيز أمن الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد، وتحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والاستقلالية الاستراتيجية، إلى جانب التصدي لتحديات الفضاء المعلوماتي والتنافس على توجيه الرأي العام وصياغة التصورات الدولية خلال الأزمات.

وأوضح أن المنطقة تقف أمام خيارات استراتيجية تراوح بين مزيد من التشرذم وتغليب المصالح الآنية، أو تطوير أشكال جديدة من التعاون القادرة على إرساء استقرار مستدام، مشدداً على أهمية الحوار والتحليل العلمي في فهم التحولات واستشراف تداعياتها، وصياغة مقاربات أكثر فاعلية للتعامل مع التحديات المستقبلية.

وتناول الحوار ملفات مرتبطة بمستقبل الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، في مقدمتها السياسات الإيرانية وتوازنات الردع الإقليمي، ومستقبل اتفاقيات أبراهام، وآفاق التطبيع والتعاون بين دول المنطقة، فضلاً عن التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين، ودور الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، وأهمية الشراكات الدفاعية والأمنية في مواجهة التحديات المتغيرة.

وأكد ممثل الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة، السفير مايك والتز، أن اتفاقيات أبراهام تمثل أساساً لنظام إقليمي جديد في الشرق الأوسط، يقوم على القوة والسيادة والتجارة والسلام، مشيراً إلى أن التطورات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية لم تقوض هذه الاتفاقيات، بل عززت الحاجة إليها وأكدت أهميتها في بناء مستقبل أكثر استقراراً.

وأوضح أن الاتفاقيات أثبتت قدرتها على الصمود أمام التحديات الإقليمية، على الرغم من التوقعات التي شككت في استمراريتها، لافتاً إلى أن الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب وإسرائيل برهنت على إمكانية تحقيق السلام وتوسيع آفاق التعاون الإقليمي حتى في ظل استمرار الأزمات والصراعات.

وأشار إلى أن التحولات التي تشهدها المنطقة تعكس تراجع نفوذ إيران وشبكة وكلائها، مقابل تنامي توجهات عدد من الدول نحو استعادة سيادتها الوطنية، وتعزيز علاقاتها الدولية، وتوسيع شراكاتها الاقتصادية والأمنية.

واستشهد بالتطورات في سورية ولبنان والعراق، وما تشهده هذه الدول من تحركات لإعادة بناء العلاقات مع الولايات المتحدة والدول العربية، وتعزيز مؤسسات الدولة، وتوسيع التعاون التجاري والاستثماري.

ولفت إلى الدعم الدولي لمواجهة الهجمات الإيرانية، مشيراً إلى اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2817، الذي أدان الهجمات الإيرانية على دول المنطقة وطالب بوقفها، فضلاً عن اتساع نطاق التأييد الدولي للمواقف الرافضة لاستهداف الملاحة المدنية.

واعتبر أن هذه التطورات تعكس تحولات في العلاقات الإقليمية، وتعزز فرص التعاون بين دول المنطقة في مواجهة التهديدات المشتركة.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على ما حققته اتفاقيات أبراهام وتوسيع نطاق الدول المنضمة إليها. كما أشار إلى الجهود الأميركية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز مسار السلام، ودعم ترتيبات الحكم والأمن وإعادة الإعمار في إطار القرار رقم 2803 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

وأكد عضو المجلس الوطني الاتحادي ورئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس، الدكتور علي راشد النعيمي، أن تحقيق الأمن المستدام في الشرق الأوسط يتطلب إرادة سياسية مشتركة، ومعالجة جذور الأزمات، وبناء نظام إقليمي جديد قادر على صناعة السلام وترسيخ الاستقرار.

وأوضح أن فهم التحديات الأمنية الراهنة يستلزم استحضار جذور الأزمات التي أخلّت بأمن المنطقة وأضعفت مقومات الاستقرار فيها، مشيراً إلى تعاقب الصراعات والأزمات، بحيث لا تكاد تنتهي حرب حتى تبدأ أخرى، الأمر الذي يستدعي معالجة الأسباب الجذرية لهذه الأزمات، بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع تداعياتها.

وشدد على الحاجة إلى قيادات سياسية تؤمن بضرورة العيش المشترك، وتدرك أن تحقيق الأمن والاستقرار يتطلب إشراك جميع الأطراف دون إقصاء أو تهميش.

وأشار إلى أن الخطاب السياسي كثيراً ما يركز على السلام والشراكات وتعزيز الأمن، غير أن ترجمة هذه المبادئ إلى خطوات عملية تتطلب إرادة سياسية جادة لبناء منطقة ينعم الجميع فيها بالأمن والاستقرار والازدهار.

كما أكد أن دول المنطقة وشعوبها تتشارك المصير والمستقبل، وأن أمنها واستقرارها مترابطان ولا يمكن تجزئتهما.

وتطرق النعيمي إلى تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في التعامل مع الصراعات والانقسامات الإقليمية، مشيراً إلى أن القيادة الإماراتية اتخذت قرارات فتحت آفاقاً جديدة للحوار وبناء أرضية مشتركة لتحقيق السلام، بما يخدم الفلسطينيين والإسرائيليين وشعوب المنطقة كافة.

وأوضح أن تجاوز حالة الجمود والانغلاق التي تعوق التسويات يتطلب إرادة سياسية شجاعة، مؤكداً أن الأمن والاستقرار والازدهار منظومة مترابطة، وأن تحقيقها يستلزم مقاربة شاملة تضم جميع الأطراف الإقليمية.

كما حذر من التعويل على الإرادة الخارجية وحدها لتحقيق الاستقرار، أو تجاهل الحقائق والتحديات والمخاطر الراهنة، مؤكداً أن مثل هذه المقاربات قد تؤدي إلى استمرار الأزمات وتفاقمها.

وأكد ضرورة بناء نظام إقليمي أمني جديد يقوم على احترام سيادة الدول واستقلال قراراتها، ورفض التبعية، وتغليب المصالح الوطنية العليا، وتعزيز التعاون والمسؤولية المشتركة.

وفي كلمة مسجلة، أكد قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الأدميرال براد كوبر، أن تحقيق الأمن المستدام يتطلب بناء منظومات أمنية قوية، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، وتطوير آليات العمل المشترك.

وأوضح أن الأمن لا يُقاس بقدرة الدول على التعامل مع الأزمات عند وقوعها، فقط، بل أيضاً بمدى استعدادها لبناء منظومة متكاملة قادرة على ضمان الاستقرار على المدى الطويل.

وأشار إلى أن الابتكار والبحث العلمي والشراكات الفاعلة تمثل ركائز أساسية لدفع التغيير وتعزيز الأمن، لافتاً إلى أن الأمن المستدام يتجاوز عقد المؤتمرات إلى بناء مؤسسات قوية، وتوطيد أواصر التعاون، وتطوير القيادة المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية.